"بيت الزكاة": تبرعات المحمول بلغت 5 مليون جنيه

كشف صفوت النحاس أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، عن قيمة التبرعات التي جاءت عبر المحمول في العام الماضي، مشيرا الى انها وصلت الى 5 مليون جنيها.

وقال "النحاس" ي لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":" لدينا العديد من قنوات التواصل مع الناس للحصول على التبرعات، منها تطبيق الهاتف المحمول، والذي تم التبرع من خلاله العام الماضي بـ5 مليون جنيها".

وتابع:" أن تطبيق الهاتف المحمول موجود على منصة "الأندرويد"، و"أبل ستور".

واوضح أنهم يتواصلون مع باقي الجمعيات للتعاون في بعض الملفات، مؤكدا أن مجلس الإدارة يحاسبهم حساب عسير.