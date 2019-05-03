  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
«سامح عيد»: الغرب يحتاج الإسلام السياسي لهذه الأسباب

تداعيات قرار امريكا المتوقع باعتبار "الاخوان" ارهابية

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وشريكها كلارك غايفورد

أنجبت طفلة قبل الزواج.. خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

إطلاق نار (أرشيفية)

إصابة طالب سعودي في حادث إطلاق نار بأمريكا

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

خبر غير سار من"الصحة "لأصحاب العمليات الجراحية

العالم المصري فاروق الباز

"الباز" : هذا هو الحل الوحيد للقضاء علي أزمة المياه

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بيت الزكاة

"بيت الزكاة": تبرعات المحمول بلغت 5 مليون جنيه

فواتير الكهرباء

زيادة فواتير الكهرباء تصل إلى 50%

طقس معتدل

الأرصاد: انخفاض 7 درجات في طقس الجمعة

ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

زيادة فواتير الكهرباء تصل إلى 50%

آخر الأخبار

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

أخبار متعلقة
#

السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية

#

السعودية تزف بشرى سارة للشعب العراقي

#

مجلس الدولة يلزم مدينة ديرب نجم برد 50 ألف جنيه للتربية والتعليم

#

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ، أن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة قد تصل إلى 50% ، مشيرا الى ان الزيادة المقررة سوف يتم الاعلان عنها قبل عيد الفطر .

وأضاف أن الشرائح الثلاث الأولى ستشهد زيادات تتراوح بين 40 إلى 50?، موضحا أن الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة ستشهد زيادة نسبية، ويصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من 35? إلى 50%.

يذكر أن الوزراة كانت تعلن الزيادات السنوية - في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» في الإمارات.. آسيوي يقتل زميله حتى لا يعود لبلاده
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك قبل السفر إلى تونس
» إصابة طالب سعودي في حادث إطلاق نار بأمريكا
» الاوقاف: 6 ملايين جنيه للأسر الاولى بالرعاية
» وفاة 7 أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث لأتوبيس سياحي
» توت عنخ آمون جالي في المنام وعرفني الفكرة
» خالد الجندي: "هيودونا في داهية"
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 30 درجة
» الجيش الهندي يرصد آثار "كائن عملاق" بجبال الهيمالايا
» ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم المسجدين في نيوزليندا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان