» الجيش الهندي يرصد آثار "كائن عملاق" بجبال الهيمالايا

نشر الجيش الهندي عبر صفحة الرسمية على موقع "تويتر" صورا قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي".

وقال الجيش الهندي إن الصور التقطت خلال مهمة عسكرية شاقة، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، في مطلع أبريل الماضي.

وتحدث الجيش عن صدمة الجنود لحظة عثورهم على آثار أقدام الكائن العملاق، في غضون مهمتهم التي تمتد من مارس إلى مايو، وتهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر.

كما كشفت تغريدة الجيش الهندي الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، ورصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا.

وأثار المنشور الرسمي ردود أفعال متباينة عبر موقع تويتر، تفاوتت بين المشكك والمتفاجئ والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكدا أنه أراد تحفيز "المزاج العلمي" وإثارة الاهتمام حول الموضوع، وأنه قد سلم الصور إلى خبراء مختصين، ليقوموا بالفحوصات اللازمة.

وانتشرت تقارير مشابهة، سابقا، تحدثت عن رصد آثار لكائن الـ "يتي" في الهيمالايا، ليتبين لاحقا أنها تعود لدببة بالغة تقطن المنطقة الجبلية ذاتها.