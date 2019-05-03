بعد شغور عامين.. سفير واشنطن يتولي منصبه بالرياض

03 مايو 2019 - 12:20 ص

وصل جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، الخميس، إلى الرياض؛ لتسلم مهام منصبه الشاغر منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة قبل أكثر من عامين.



وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية، بوصول أبي زيد، إلى الرياض الخميس لتسلم مهام منصبه.



ونقلت عن السفير الأمريكي قوله: "أتطلع إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة والمهمة بين بلدينا".



وبقي منصب السفير الأمريكي لدى الرياض شاغراً منذ أن غادره جوزيف ويستفال في يناير/كانون الثاني 2017.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، رشح ترامب، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لبلاده لدى السعودية، قبل أن يصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على القرار الشهر الماضي.



ليشغل أبي زيد المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، قبل أكثر من عامين.



وأبي زيد، من أصول لبنانية، وتولى وفق بيان سابق للبيت الأبيض، عدة مناصب عسكرية سابقة من بينها قيادة القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق (2003)، وقيادة القيادة الأمريكية الوسطى في الفترة من 2003 إلى 2007.



كما كان مديرا لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية، وفق ذات المصدر.



وأبرز تصريحات أبي زيد أمام الكونغرس تمحورت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إذ وصف الواقعة بأنها "عملية قتل خرقاء"، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

