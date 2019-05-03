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المكسيك تجدد دعوات الحوار لحل الأزمة في فنزويلا

عرب وعالم

فنزويلا
فنزويلا

المصريون ووكالات

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جددت المكسيك، الخميس، دعوة أطرف النزاع في فنزويلا إلى الحوار، من أجل حل الأزمة المستمرة في البلاد.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان، عن قلقهما إزاء حوادث العنف التي أعقبت محاولة الانقلاب التي قادها زعيم المعارضة خوان غوايدو.
ودعا البيان، الأحزاب السياسية في فنزويلا إلى تجنب الأعمال التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات العامة، وتجنيب البلاد خطر التدخل الأجنبي، وحل المشكلات بالوسائل السلمية.
وذكّر أيضا بضرورة حل المشكلات استنادا إلى أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإبقاء قنوات الدبلوماسية والحوار مفتوحة، من أجل الحد من التوتر ووقف العنف.
وكان الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، دعا الثلاثاء إلى "حل سلمي" للأزمة الناجمة عن محاولة الانقلاب في فنزويلا.
والثلاثاء، كشفت الحكومة الفنزويلية عن محاولة انقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، قبل أن تعلن في وقت لاحق إفشالها.
وبالتزامن مع محاولة الانقلاب، ظهر غوايدو، في مقطع مصور محاطا بجنود مدججين بالسلاح، عند قاعدة جوية في كراكاس.
والأربعاء، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، متعهدًا بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر زعم غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

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