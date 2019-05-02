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"الفقي": ستفتح أبواب الحريات عقب هذا الأمر الهام

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية أن من قالوا "لا" في التعديلات الدستورية لا يمثلون المعارضة في مصر، معتقداً أن زيادة العدد المصوت بالرفض أكثر من معدل المعارضة الحقيقية.
وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"،يوم الأربعاء، أنه لا توجد دولة في العالم مستقرة سياسيا 100%، مؤكدًا أن المراحل التي تمر بها مصر، مرت بها كل دول العالم.
وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تمر بظروف استثنائية وتحارب الإرهاب، معتقداً أنه بعد انتهاء هذه الظروف سوف تفتح أبواب الحريات، مطالباً الأحزاب بضرورة تدريب الكوارد السياسية لشغل المناصب، مؤكداً وجود خارطة طريق واضحة في الدولة المصرية.
وعن "صفقة القرن" قال "الفقي"، إن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا أن سيناء خارج "صفقة القرن"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "مزعج" ولكنه في الوقت نفسه يعد أفضل من "كلينتون" لمصر.
وفي سياق متصل، أكد "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن مجلس الشيوخ المقرر تشكيله بعد أن تم الانتهاء من التعديلات الدستورية، سوف يتعامل مع القضايا البعيدة عن السياسة، مطالبا ببعض الصلاحيات للمجلس، متوقعا أن يفتح المجال لفئات عمرية لا تستطيع دخول الحياة السياسية.
وأوضح "الفقي"، أن من سمات فترة حكم الرئيس عبد السيسي، إعطاء المرأة حقها، مؤكداً أنه بعد 30 يونيو، أخذت المرأة المصرية فرصاً لم تحصل عليها من قبل.

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