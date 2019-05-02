» MBC تفاجئ مشاهديها بهذا الأمر قبل رمضان بيومين

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تبدأ شبكة قنوات MBC عرض مسلسلات رمضان السبت المقبل، أي قبل يومين من حلول الشهر الفضيل.
ومن أبرز الأعمال الدرامية المعروضة عبر شاشات MBC مسلسلات «قابيل» و«فكرة بمليون جنيه» و«شقة فيصل»، إلى جانب «مسرح مصر».

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