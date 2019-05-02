"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

02 مايو 2019 - 11:34 م

أكد المفكر ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، أن الإخوان ليس لديهم تخوف من حصارهم اقتصاديًا في أمريكا، بقدر تخوفهم من حصارهم إعلاميًا، مضيفًا أن حظر الجماعة المرتقب في أمريكا، سيعقبه حظرها في بريطانيا، ومن ثم في العديد من عواصم العالم.

