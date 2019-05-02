هذا ما قاله توفيق عكاشة عن ظهور "البغدادي"

02 مايو 2019 - 11:24 م

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على ظهور أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش، بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، قائلا: "كانوا شيلينه في مكان آمن، وطلعوه اليومين دول".



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن ظهور البغدادي يتواكب مع عودة الأحداث السورية للاشتعال، لافتا إلى أن الأوضاع في الجزائر تشهد حالة من الحراك الشعبي، ولا يوجد رؤية مشتركة بين القائمين على المؤسسات الجزائرية، والشعب.

