بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

02 مايو 2019 - 11:11 م

تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بلاغًا تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه الروائي علاء الأسواني، بالاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة والتشكيك في نتائج الاستفتاء.



ونص البلاغ، على أن "الأسواني" نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، أساء فيه إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، بنشره لأخبار كاذبة وملفقة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بالإضافة إلى استقوائه بالخارج وتشكيكه في نتائج الاستفتاء.



وذكر البلاغ، أن "الأسواني" معروف عنه بعدائه الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ودعمه الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي واتصالاته المريبة والمشبوهة مع الجهات المعادية لمصر في الخارج، وبالاتفاق مع تلك الجهات والتنظيم الإخواني الإرهابي، لقيامه بشن حملة مسعورة ضد الدولة المصرية لتشويه صورتها في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري من خلال نشره لمعلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة جملة وتفصيلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى حضوره مؤتمرات مشبوهة تنظمها له الجهات المعادية ليقوم بنشر الأكاذيب والاتهامات لمؤسسات الدولة وقياداتها.

