» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي

02 مايو 2019 - 10:00 م

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يكن كل احترام وتقدير للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي تربطه به صداقة وطيدة تمتد لأكثر من 30 عامًا، وأنه لم يقصده بأي إساءة في مداخلاته الإعلامية، مشيرًا إلى أنه يرفض الاعتداء على أي صحفي أو المساس به.



وقال المستشار مرتضى منصور -في تصريح اليوم الخميس- إنه لم يمنع الصحفيين من أعضاء نادي الزمالك من حقهم في الدخول إلى ناديهم، وإن النقابة هي التي كانت قد طالبت أعضاءها بعدم الدخول إلى النادي لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه واقعة الاعتداء على مصور صحفي بجريدة (المصري اليوم).



وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه من جانبه كان قد قام بتوقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على اثنين من اللاعبين، وكذلك توقيع عقوبات على أحد الأطباء بالنادي وكل من تورطوا في ذلك الاعتداء على المصور.

