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رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي

الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

المصريون ووكالات

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عقوبات جديدة ضد رئيس الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يكن كل احترام وتقدير للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي تربطه به صداقة وطيدة تمتد لأكثر من 30 عامًا، وأنه لم يقصده بأي إساءة في مداخلاته الإعلامية، مشيرًا إلى أنه يرفض الاعتداء على أي صحفي أو المساس به.
وقال المستشار مرتضى منصور -في تصريح اليوم الخميس- إنه لم يمنع الصحفيين من أعضاء نادي الزمالك من حقهم في الدخول إلى ناديهم، وإن النقابة هي التي كانت قد طالبت أعضاءها بعدم الدخول إلى النادي لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه واقعة الاعتداء على مصور صحفي بجريدة (المصري اليوم).
وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه من جانبه كان قد قام بتوقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على اثنين من اللاعبين، وكذلك توقيع عقوبات على أحد الأطباء بالنادي وكل من تورطوا في ذلك الاعتداء على المصور.
وتابع المستشار مرتضى منصور، أنه خلال اتصال هاتفي مع نقيب الصحفيين ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أكد ترحيبه بدخول الصحفيين إلى ناديهم في كل وقت، وأطلعه على ما تم من إجراءات جزائية بشأن واقعة الاعتداء على مصور (المصري اليوم).

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