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القضاء الفنزويلي يأمر بتوقيف زعيم المعارضة السابق "لوبيز"

عرب وعالم

فنزويلا
فنزويلا

المصريون ووكالات

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أمرت محكمة العدل العليا في فنزويلا، الخميس، بتوقيف زعيم المعارضة السابق ليوبولدو لوبيز، لـ"انتهاكه شروط الإقامة الجبرية".
وظهر لوبيز الثلاثاء، في مقطع مصور محاطًا بجنود مدججين بالسلاح في العاصمة كراكاس، بالتزامن مع محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة، انضم إليها بعيد إطلاق سراحه من قبل عسكريين شاركوا في تلك المحاولة.
والأربعاء، لجأ المعارض الفنزويلي وعائلته إلى سفارة مدريد لدى كاراكاس، فيما أعلنت الخارجية الإسبانية الخميس، أنه لم يطلب اللجوء إليها، وأنه حلّ بمثابة "ضيف" في سفارتها.
وذكرت وكالة "اسوشييتد برس" أن محكمة العدل العليا أوعزت للشرطة بإلقاء القبض على لوبيز لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها منذ 2014.
والثلاثاء أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.
وكان ظهور "لوبيز" هو الأول له منذ احتجازه عام 2014، لقيادته احتجاجات مناهضة للحكومة آنذاك.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر زعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولاقى على إثر ذلك دعم كبير من ترامب. 

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