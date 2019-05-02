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الحريري: حريصون على تطوير العلاقات اللبنانية المصرية

الحياة السياسية

سعد الحريري
سعد الحريري

المصريون ووكالات

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قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع مصر، وتطمح إلى تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في ظل "الأزمات والتحديات التي تمر بها منطقتنا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، الخميس، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف نظيره المصري مصطفى مدبولي، في مقر رئاسة الحكومة (السراي) بالعاصمة بيروت.
وأضاف: "اجتماعاتنا التي انطلقت على مستوى الخبراء منذ أسبوعين، وتتوج غدا (الجمعة) في اجتماع اللجنة العليا المشتركة، هدفها إزالة العراقيل والمشاكل من أمام القطاع الخاص، والمستثمرين اللبنانيين والمصريين".
وتابع: "الأهم من القرارات التي سنتخذها في اجتماعاتنا، سيكون متابعة التنفيذ والتواصل الدائم بيننا، لحل أي مشكلة أو عقبة تتعرض للقطاع الخاص في لبنان ومصر، بأسرع وقت ممكن".
من جهته، قال مدبولي في كلمته، إن بين مصر ولبنان علاقة تاريخية وثيقة، وارتباطا قويا على مستوى الشعوب، "قبل أن يكون بين القادة السياسيين".
وأردف: "سنتخذ من خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة قرارات تصب في مصلحة البلدين"، تشجع وتفتح أفقا لمزيد من تعاون القطاعين الخاص والعام في كل من مصر ولبنان.
وأضاف: "حريصون على المستوى السياسي ومستوى الشعوب، على تفعيل وتعميق هذه الروابط الاقتصادية، كما هي قوية على المستوى الشعبي والعلاقة الإنسانية".
والأربعاء، وصل رئيس الوزراء المصري، العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.
ويترأس مدبولي، وفد بلاده في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية ـ اللبنانية، التي انطلقت الخميس وتستمر الجمعة، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات.
ويبحث رئيس الوزراء المصري عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع، وتعزيز التعاون في مجالات النقل.
وشارك مدبولي مع الحريري في فعاليات "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي انطلقت دورته السابعة والعشرون في بيروت، الأربعاء.
وكانت آخر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عقدت في مارس/ آذار 2017، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وجرى توقيع 17 وثيقة واتفاقية بروتوكول للتعاون المشترك.
ومن المقرر أن يلتقي مدبولي، الجمعة، الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل أن يختتم زيارته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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