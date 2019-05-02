  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

الكاتب علاء الأسواني

بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

البغدادي

"الدفاع" العراقية تفجر مفاجأة بشأن ظهور "البغدادي"

المصرف المتحد

سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

الملك سلمان وأمير قطر

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

إلهان عمر تطالب إدارة ترامب بهذا الأمر بشأن فنزويلا

عرب وعالم

إلهان عمر
إلهان عمر

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

علاقة زيارة السيسي لأمريكا بتصنيف الإخوان "إرهابية"

#

قريبا.. "ترامب" يصنف "الإخوان" إرهابية

#

إلهان: تعرضت للتهديد بالقتل بسبب الرئيس الأمريكي

#

نانسي بيلوسي تدعو ترامب لحذف هذا الفيديو "التحريضي"

انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، طريقة تعاطي إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع الوضع في فنزويلا، قائلة: "ادعموا الدبلوماسية.. لا الحرب".
جاء ذلك بعد تغريدة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تتهم "عمر" بعدم دعم الحرية، بسبب موقفها الرافض للتدخل الأمريكي في الأحداث بفنزويلا.
وقالت عمر، وهي من أصل صومالي، في تغريدة على تويتر: "مثلما حدث في تدخلات سابقة، يُعتبر من يعارضون الحرب مؤيدين للديكتاتوريين وكارهين للحرية".
وأضافت: "رأينا هذه الاستراتيجية في العراق".
وتابعت: "الوضع في فنزويلا مؤلم، وإدارة ترامب تزيده سوءًا.. يجب علينا دعم الدبلوماسية، لا الحرب".
والأربعاء، حذّرت إلهان عمر من أن تدخل الولايات المتحدة بفنزويلا "لا يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وفي وقت سابق الخميس، كتب مايك "بنس" في تغريدة: "رغم نزول الفنزويليين إلى الشوارع للدفاع عن حريتهم ضد ديكتاتور قمعي، تفضل عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر، الاشتراكية على الحرية".
وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، إفشال محاولة انقلاب حاولت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تنفيذها.
واتّهمت الخارجية الفنزويلية، كولومبيا بمساعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري، فيما اعتبر مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل مونكادا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس "القائدين الفعليين" لمحاولة الانقلاب الفاشلة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي
» أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"
» دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان
» إفراج مؤقت عن 5 ناشطات من السجون السعودية
» تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم
» السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
» خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان