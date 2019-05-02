البنتاجون: التحالف العربي بدأ بسداد كلفة وقود طائراته باليمن

02 مايو 2019 - 10:50 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، بدأ بسداد واشنطن التكلفة الإضافية لتزويد طائراته بالوقود في حرب اليمن.



وقالت المتحدثة باسم "البنتاغون" ريبيكا ريباريتش، في تصريح للأناضول، إن واشنطن استلمت الدفعة الأولى من المصاريف الإضافية للتزود بالوقود في حرب اليمن، بعد الإخطار المقدم إلى التحالف الذي تقوده السعودية؛ "بسبب الحسابات الخاطئة".



وأوضحت المتحدثة أن عملية السداد مستمرة، قائلة: "نترقب الحصول على التكلفة الكاملة للنفقات المنقّحة للتزود بالوقود والبالغة نحو 299 مليون دولار".



فيما تهرّبت "ريباريتش" من الإجابة عن المبلغ الذي حصلت عليه البنتاغون من التحالف في هذا الإطار.



وسبق أن طالب "البنتاغون" السعودية والإمارات (ضمن التحالف)، بدفع 331 مليون دولار إضافي، كمستحقات تزويد طائرات التحالف التي تنفذ عمليات ضد جماعة "الحوثي" في اليمن بالوقود.



وبعد مراجعة البنتاغون لحساباتها، عدّلت إجمالي المستحقات التي تطلبها من السعودية والإمارات لتصبح 299 مليون دولار.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوقفت الولايات المتحدة جميع خدمات التزود بالوقود لطائرات التحالف العربي.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

