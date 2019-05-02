  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 م
بحث متقدم
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

توفيق عكاشة

"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

الكاتب علاء الأسواني

بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

البغدادي

"الدفاع" العراقية تفجر مفاجأة بشأن ظهور "البغدادي"

المصرف المتحد

سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

البنتاجون: التحالف العربي بدأ بسداد كلفة وقود طائراته باليمن

عرب وعالم

التحالف العربي
التحالف العربي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بومبيو يدافع عن دعم قوات التحالف العربي باليمن

#

المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن

#

إصابة 5 أشخاص بالسعودية جرّاء تدمير "طائرتين تابعتين للحوثيين"‎

#

صنعاء.. غارات مكثفة للتحالف على موقع عسكري لـ"الحوثيين"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، بدأ بسداد واشنطن التكلفة الإضافية لتزويد طائراته بالوقود في حرب اليمن.
وقالت المتحدثة باسم "البنتاغون" ريبيكا ريباريتش، في تصريح للأناضول، إن واشنطن استلمت الدفعة الأولى من المصاريف الإضافية للتزود بالوقود في حرب اليمن، بعد الإخطار المقدم إلى التحالف الذي تقوده السعودية؛ "بسبب الحسابات الخاطئة".
وأوضحت المتحدثة أن عملية السداد مستمرة، قائلة: "نترقب الحصول على التكلفة الكاملة للنفقات المنقّحة للتزود بالوقود والبالغة نحو 299 مليون دولار".
فيما تهرّبت "ريباريتش" من الإجابة عن المبلغ الذي حصلت عليه البنتاغون من التحالف في هذا الإطار.
وسبق أن طالب "البنتاغون" السعودية والإمارات (ضمن التحالف)، بدفع 331 مليون دولار إضافي، كمستحقات تزويد طائرات التحالف التي تنفذ عمليات ضد جماعة "الحوثي" في اليمن بالوقود.
وبعد مراجعة البنتاغون لحساباتها، عدّلت إجمالي المستحقات التي تطلبها من السعودية والإمارات لتصبح 299 مليون دولار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوقفت الولايات المتحدة جميع خدمات التزود بالوقود لطائرات التحالف العربي.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي
» أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"
» دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان
» إفراج مؤقت عن 5 ناشطات من السجون السعودية
» تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم
» السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
» خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان