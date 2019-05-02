  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 م
بحث متقدم
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

توفيق عكاشة

"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

الكاتب علاء الأسواني

بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

البغدادي

"الدفاع" العراقية تفجر مفاجأة بشأن ظهور "البغدادي"

المصرف المتحد

سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

بهدف قاتل.. إنبي يعبر بتروجت في الدوري

الرياضة

بالصورة..الزمالك ينهي صفقة ثنائي انبي مقابل 8 ملايين جنيه
بالصورة..الزمالك ينهي صفقة ثنائي انبي مقابل 8 ملايين جنيه

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

#

إنبي يستضيف بتروجت في ديربي البترول

#

«عفيفي» يقود بتروجت للفوز على الاتحاد السكندري

#

على ماهر يُعدد مكاسب فوز إنبي على الإنتاج

عبر فريق إنبي، الخميس، ضيفه بتروجت بهدفين لهدف في الجولة الـ 31 للدوري المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنبي إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.
ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
ومع حلول الدقيقة 61 بادر انبي بالتسجيل عن طريق رامي صبري، قبل أن يدرك بتروجت التعادل في الدقيقة 73 من ضربة جزاء عبر شكري نجيب.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أضاف صبري الهدف الثاني له ولانبي في الدقيقة 92. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي
» أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"
» دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان
» إفراج مؤقت عن 5 ناشطات من السجون السعودية
» تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم
» السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
» خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان