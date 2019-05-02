بهدف قاتل.. إنبي يعبر بتروجت في الدوري

02 مايو 2019 - 10:20 م

عبر فريق إنبي، الخميس، ضيفه بتروجت بهدفين لهدف في الجولة الـ 31 للدوري المصري لكرة القدم.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنبي إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



ومع حلول الدقيقة 61 بادر انبي بالتسجيل عن طريق رامي صبري، قبل أن يدرك بتروجت التعادل في الدقيقة 73 من ضربة جزاء عبر شكري نجيب.

