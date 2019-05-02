  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 م
بحث متقدم
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

توفيق عكاشة

"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

الكاتب علاء الأسواني

بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

البغدادي

"الدفاع" العراقية تفجر مفاجأة بشأن ظهور "البغدادي"

المصرف المتحد

سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"

عرب وعالم

البشير
البشير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بدء التحقيق مع البشير.. تعرف على الاتهامات

#

اعتقال نائبي "البشير"

#

المجلس العسكري السوداني يصدر بيانًا عاجلاً

#

المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني

وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن النائب العام المكلف، اطلعت عليه الأناضول. 
وأفاد البيان أن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه النائب العام أيضا بالتحقيق فى "معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين"، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية".
كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي
» أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"
» دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان
» إفراج مؤقت عن 5 ناشطات من السجون السعودية
» تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم
» السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
» خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان