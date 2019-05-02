الرئيس البوسني: ضمّنا لمسار خط "السيل التركي" مهمّ جدا

02 مايو 2019 - 10:00 م

شدد رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، الخميس، على أهمية عبور مشروع "السيل التركي" من أراضي بلاده.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوديك، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع، بالعاصمة أنقرة، حضره عضو المجلس الرئاسي البوسني شفيق جعفروفيتش.



و"السيل التركي"؛ مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.



وقال دوديك، إن "ضم البوسنة والهرسك لمسار مشروع السيل التركي الذي يربط تركيا بالغرب، مهم جدا".



ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين بـ"الجيدة للغاية".



وأبرز في الوقت ذاته أهمية مواصلة تطوير العلاقات التجارية.



وأوضح دوديك، أن البلدين سيوقعان اتفاقيات حول الطاقة والتعليم إلى جانب تنفيذهما أعمال مشتركة.



وأعرب عن سعادته البالغة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، متوقعا أن "تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".



وقبل عقد المؤتمر الصحفي، وقع البلدان اتفاقيتين في مجال النقل والبنية التحتية، والتجارة الحرة.



وأوضح دوديك، أن الجانبين بحثا خلال اللقاءات، مشروع الطريق السريع بين سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك وبلغراد عاصمة صربيا، الذي تدعمه تركيا، واصفا إياه بـ"المهم للبوسنة وللمنطقة برمتها".



وأشاد بالدعم التركي لبلاده في قضايا عدة، منها دعم الجهود الرامية إلى تكامل البوسنة واندماجها في المؤسسات الأوروبية الأطلسية، وانضمامها لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).



واختتم بالقول: "أشكر الرئيس أردوغان، على إسهاماته من أجل السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك".



من جانبه، قال أردوغان، "سنقدم جميع أنواع الدعم من أجل عبور مشروع السيل التركي من أراضي البوسنة والهرسك".

