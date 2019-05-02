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خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»

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أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن خطته استعدادا لشهر رمضان الفضيل، بباقة متنوعة من الإرشادات الفقهية والنسائم الدعوية، والرسائل التوعوية، تحت العناوين الآتية : "هدى للناس، فاتبعوني، فتاوى الصيام، مناجاة، الاعتكاف أحكام وفوائد، خير من ألف شهر، زكاة الفطر، وربك فكبر".

كما يقدم إمساكية رمضانية، ومجلة حائط مسجديه، ودليلًا للمسلم في رمضان، وجدولًا للمفطرات يجيب المركز فيه على أبرز 44 تساؤلًا يكثر سؤال الصائم عنها، وبرنامجًا رمضانيًّا مصورًا يحمل عنوان علمنا الصيام .

كما أعلن استقباله تساؤلات واستفسارات المسلمين، على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية في أيام العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوي (http://www.azhar.eg/fatwacenter).


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