» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش

02 مايو 2019 - 09:12 م

توج أحمد حجازي، قلب دفاع وست بروميتش الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الحالي بناءً على استفتاء الجماهير.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن حجازي قدم موسمًا رائعًا مع الفريق، واستحق ان يحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم خلال استفتاء جماهير وست بروميتش.

ويحتل بروميتش المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 80 نقطة، ومن المنتظر أن يخوض الفريق دورة لتحديد المتأهل الأخير للدوري الممتاز "البريميرليج" .