» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت

02 مايو 2019 - 09:11 م

حقق فريق إنبي فوز مهم على نظيره بتروجت، بنتيجة 2-1، في الديربي البترولي الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

تقدم رامي صبري لإنبي في الدقيقة 61، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 73، نفذها شكري نجيب ليسكنها في الشباك بنجاح.

وعاد رامي صبري ليحرز الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ15، فيما توقف رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز 14.



