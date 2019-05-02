بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

02 مايو 2019 - 09:06 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول انتشار بطيخ مسرطن يحتوي على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق.

وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار أي بطيخ مسرطن بالأسواق.. موضحة أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى "القلب الأجوف" وليس لها أية خطورة على صحة الإنسان.

وشددت وزارة الزراعة، على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت أن أحد أهم أسباب ظاهرة "القلب الأجوف" التي تحدث بثمار البطيخ هو الإفراط في الري جنبًا إلى جنب مع ظروف مناخية معينة أثناء نمو الثمار وهي الموجات الدافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق لحرارة بين الليل والنهار خلال الفترة الحالية، وكذلك استخدام المركبات الكيماوية التي تحوي على منظمات نمو "السيتوكينين cytokinine " والتي يلجأ إليها المزارع أحيانًا لتحجيم الثمرة.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى توصيات مهمة للمزارعين للتخلص من هذه الظاهرة ، وهي عدم زيادة الري أو وجود أي تذبذبات في الري أو زيادة النيتروجين أو استخدام أي مصدر للنيتروجين.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).