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"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحي لصالح وزارة الأوقاف

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وزارة التموين
وزارة التموين

محمود أبو سعد

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وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع ووزارة الأوقاف لتوفير لحوم الأضاحى والصدقات فى إطار مشروع صكوك الأضاحى، الذى تنفذه وزارة الأوقاف، حيث تقوم بتوزيع اللحوم بمعرفتها فى عيد الأضحى المبارك.

وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كمية 400 طن كمرحلة أولى، ومن المستهدف الوصول إلى ضعف هذه الكمية بعد ذلك، وتشمل لحوم الأضاحى والصدقات المشفاه والمغلفة داخل كراتين والتي سيتم توزيعها على الأسر الاكثر احتياجاً بالمحافظات التى ستحددها وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى كل مناسبة كما تقوم وزارة الاوقاف مع وزارة التموين بعمل مبادرة تلو الأخرى، لمساعدة الأسر الاكثر احتياجاً مما يعد تأكيد على التكافل كقيمة اخلاقية وانسانية ودينية، مؤكًدا على دور الوزارة وقدرتها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توزيع هذه اللحوم على المحافظات.

وشدّد المصيلحى، على دور وزارة التموين فى اتاحة السلع الاساسية وكذلك وجود احتياطي استراتيجي من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والقمح فى ظل توجيه القيادة السياسية بعمل احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية، وايضاً تعبئة هذه السلع فضلا عن دور الوزارة فى التوزيع وزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية وقدرة الوزارة على إمداد وتموين هذه المنافذ بكافة السلع مما يساعد على استقرار الإسعار وضبط الاسواق بحيث يكون العرض متناسب واكثر من الطلب.

وتقدّم المصيلحى بالشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية والثناء على جهودها فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجودة اللحوم التي يتم توفيرها من وزارة التموين باعتبارها من أجود أنواع الاضاحى واللحوم لافتا الى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجاً.


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