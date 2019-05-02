الرقابة الإدارية تقيم برنامجاً تدريبياً للدبلوماسيين الأفارقة

02 مايو 2019 - 09:02 م

أقامت هيئة الرقابة الإدارية برنامجا تدريبيا مصغرا لـ 31 دبلوماسيا من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، تحت عنوان (تعزيز القدرات ومكافحة الفساد بالدول الافريقية)، بمناسبة حضورهم دورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية - في بيان اليوم الخميس، أنه تم إطلاع المتدربين في البرنامج على طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية، ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، وعرض نماذج من الحملات الإعلانية التي قامت الهيئة بإعدادها في إطار التوعية المجتمعية لطرق وأساليب مكافحة الفساد المختلفة وكيفية حث المواطنين على المشاركة فى القضاء على ظاهرة الفساد، كما تم استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذها، فضلا عن إلقاء الضوء على بعض بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وكذلك عرض بعض القضايا التى نفذتها الهيئة.

واستهل رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين كلمته بالترحيب بالسفير سامح ابو العنين مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وبالحضور من الدبلوماسين للدول الافريقية، وألقى الضوء على طبيعة عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، والتي تفضل رئيس الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي بتفعيل دورها خلال انعقاد منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، لما لها من دور فى نشر سبل النزاهة والشفافية بأسلوب علمي.

من جانبهم، أبدى الحاضرون امتنانهم وشكرهم للهيئة والقائمين على البرنامج التدريبي، وما تم تقديمه من خبرات في مجال منع ومكافحة الفساد وطالبوا باستمرار عقد هذه البرامج لتعظيم الاستفاده لعدد أكبر من المتدربين مستقبلا.

يأتي برنامج التدريب استمرارا لدور هيئة الرقابة الإدارية في توطيد العلاقات الأفريقية في المجالات المختلفة، وفي إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.