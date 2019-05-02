تزويد الرعاية الطبية لـ"لوطنية للإعلام" بجهاز متطور لإنعاش القلب

02 مايو 2019 - 08:58 م

تسلمت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أحدث جهاز صدمات للقلب، يقوم بإجراء جلسات إنعاش للقلب تلقائياً، وذلك في إطار توجيهات رئيس الهيئة حسين زين بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الطبية للعاملين.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم الخميس، إن جمعية الهلال الأحمر قامت بتدريب المسعفين والممرضين وأطباء قسم الطوارئ بالرعاية الطبية بالهيئة على كيفية استخدام الجهاز الذي يعتبر نقله مهمة في خدمة الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام قد انتهت من فحص أكثر من 18 ألفا من العاملين بها لفيروس (سي)، في إطار مبادرة (100 مليون صحة)، كما قامت بإجراء الفحص على السيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي.

وفي إطار برنامج متكامل لرفع الوعي الثقافي بمخاطر الإدمان، أقامت الرعاية الطبية العديد من الندوات التثقيفية حول مخاطر إدمان المخدرات والتدخين.