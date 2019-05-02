فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

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الدمس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض واقعة اختطاف وقتل، رجل الأعمال أحمد الدمس، صاحب معرض سيارات بحدائق القبة بعد العثور على جثته في أعلى الطريق الدائري بمسطرد، مساء الأحد الماضي.

وكشفت تحريات المباحث كل خيوط الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على جميع المشاركين في الجريمة، من محرضين وفاعلين.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الوطن"، عن مصدر أمني مطلع، روى الأخير القصة الكاملة لما حدث في تلك الليلة، حيث قال إن شارع سكة الوايلي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة، شهد في حدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 28 أبريل، قيام مسلحين بإطلاق النار وخطف صاحب معرض سيارات داخل سيارة “فان” قبل العثور على جثته على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد

وأضاف المصدر الأمني أن التحريات أثبتت وجود علاقة عاطفية غير شرعية بين شاب وابنة شقيقة زوجة الضحية “أحمد الدمس”، وأن الشاب كان يحتفظ بصور ومكالمات وفيديوهات جنسية للفتاة.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن زوجة “الدمس” وشقيقتها طلبتا من القتيل تصوير الشاب بـ “قميص نوم نسائي” وتهديده بنشر الصور حال فضح الفتاة، وهو ما نفذه “الدمس”، حيث استدرجت الفتاة الشاب وسلّمته لـ “الدمس” الذي اصطحبه إلى شقة صديق له في حدائق القبة، وصوره بـ”قميص نوم نسائي”، واعتدى عليه بالضرب.

وبحسب المصدر نفسه، أكدت التحريات أن “الدمس” اتصل بعم الشاب، حيث حضر إلى الشقة، وشاهد صور ابن شقيقه، وطلب من “الدمس” مسحها إلا أنه رفض، وطلب 100 ألف جنيه وذبيحة، عقابا للشاب على تصوير ابنة أخت زوجته، فرفض وانصرف.

وبين أن عم الشاب شعر بالإهانة، بعد مشاهدة صور ابن شقيقه، وهو ما دفعه للانتقام والقدوم بصحبة أقاربه، حاملين الأسلحة النارية، واختطفوا “الدمس” وقتلوه وألقوا جثته أعلى الطريق الدائري بمسطرد.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجة القتيل أحمد الدمس وشقيقتها، بتهمة التحريض على احتجاز شاب داخل إحدى الشقق. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال صاحب الشقة التي تم احتجاز الشاب داخلها، بالإضافة إلى ضبط الشاب والفتاة واثنين من منفذي الاعتداء.


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