» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا

02 مايو 2019 - 08:40 م

أعلنت دار الإفتاء عن استطلاع هلال رؤية شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 5 مايو الجاري، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الاستطلاع على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت دار الإفتاء أعلنت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة الرسمية المسئولة عن إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهور العربية وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى، وطالبت الدار المواطنين بعدم الالتفات لأى أخبار يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تخص نتيجة الرؤية قبل إعلانها من قبل دار الإفتاء.