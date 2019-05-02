» مطار القاهرة يعلق زينة رمضان بصالات السفر والوصول

02 مايو 2019 - 08:33 م

زينت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، صالات السفر والوصول، بالزينة الرمضانية وفوانيس رمضان ومدفع الإفطار احتفالا بشهر رمضان.

وأصدر الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تعليماته بتنفيذ توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتشكيل فريق عمل من المنسقين والعلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، وتجهيز أماكن للمودعين والمستقبلين للمعتمرين لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة خاصة أوقات الصيام.

وعقد جنينة عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية مع المهندس أحمد فوزي ومختلف الإدارات المختصة بالشركة، وكذلك الجهات العاملة بالمطار لإنهاء الاستعدادات لشهر رمضان الكريم ومواجهة كثافة التشغيل من شركات الطيران في مختلف مباني الركاب.