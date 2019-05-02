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وزير شئون مجلس النواب:«تيران وصنافير» ليست مصرية

الحياة السياسية

تيران وصنافير
تيران وصنافير

محمود أبو سعد

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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وفد مصر تلقى بالأمس أسئلة كثيرة على تقرير مصر الدورى المقدم للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإن الوفد جاهز للرد، وإنه سلم نسخة منه إلى مسئولة الملف المصرى .

وأضاف عمر مروان خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ، أن من بين الأسئلة الموجهة لمصر سؤال بشأن تيران وصنافير، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور لا تجيز التنازل عن أى أرض مصرية .

وأشار إلى أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن الأراضى السعودية وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية الأسبق بوضع خطوط الأساس على الأراضى المصرية وأن الجزيرتين لم يكونا آنذاك ضمن الخطوط .

وتابع عمر مروان: "الجزيرتان كانتا تحت الإدارة المصرية لاعتبارات دفاعية وأعيدت للمملكة العربية السعودية عقب إنهاء تلك الاعتبارات مثلما تم من قبل مع قطاع غزة، وعلى هذا الأساس عرضت هذه الاتفاقية على مجلس النواب ووافق على تلك الاتفاقية، وليس فى الاتفاقية أى تنازل عن أراض مصرية ".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.


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