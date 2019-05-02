مقترح برلمانى ببناء سور على جانبى طريق ترعة المريوطية

02 مايو 2019 - 08:26 م

تقدم النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل، بشأن بناء سور على جانبي طريق ترعة المريوطية بعد وقوع حوادث بشكل أسبوعي على هذا الطريق.

وقال عضو مجلس النواب ، فى بيان له اليوم، تقدم عدد من أهالي جنوب الجيزة والقرى المطلة على ترعة المريوطية ، باستغاثة عاجلة إلى محافظ الجيزة لوقف نزيف الأرواح بسبب حوادث ترعة المريوطية وبناء جدار عازل على جانبي الطريق.

وأوضح عبد الحميد، أن المئات من الأرواح البريئة ماتوا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عدم وجود جدار على جانب طريق ترعة المريوطية، كما أن هذا الطريق سياحي يربط بين طريق الهرم وسقارة وميت رهينة ويمر عليه بشكل مستمر أتوبيسات السياحة فى ظل مخاطر الطريق ، مشيرا الى أنه آخر تلك الحوادث كان سقوط سيارة ملاكي فى الترعة أودت بحياة 3 أطفال وإصابة سيدتين حالتهما خطر وطفلين آخرين، وقبلها كانت هناك حادثة أودت بحياة زوجين وأصيب 3 أطفال بعد سقوط السيارة فى الترعة أيضًا منذ قرابة 3 شهور، وطالب الأهالي بمحاسبة المسئولين.

وأكد وكيل اقتصادية البرلمان، أن هناك مطالبات موجهة من قبل الأهالي للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفتح تحقيق حول عدد الوفيات التى تسبب فيها عدم بناء الجدار منذ سنوات.

وطالب "عبد الحميد"، بالموافقة على اقتراح بناء سور على جانبي طريق المريوطية الذى يربط أكثر من 30 قرية ومدينة من جنوب الجيزة، منعا لوقوع السيارات فى الترعة ووقوع ضحايا غرقى بعد وقوع حوادث بشكل أسبوعي على هذا الطريق .