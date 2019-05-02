النيابة العامة: لا توجد في مصر سجون سرية

02 مايو 2019 - 08:24 م

قال المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، عضو وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ،إنه لا توجد في مصر سجون سرية .

وأضاف المستشار هانى جورجى، خلال اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ، المنعقدة بشرم الشيخ ،أن النيابة العامة تستطيع تفتيش أى مكان تقع فيه جريمة و أنه لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها .

و فيما يتعلق بالتساؤلات بشأن أطفال السجينات المحكوم عليهم بالإعدام ، أوضح جورجى ، أن القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين .

يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة ،وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.