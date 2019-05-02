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النيابة العامة: لا يوجد صحفيون محتجزون بسبب إبداء آرائهم

الحياة السياسية

هاني جورجي
هاني جورجي

محمود أبو سعد

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قال المستشار هانى  جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام ، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن النيابة العامة تقوم بتفتيش كافة أماكن الاحتجاز تفتيش دوري و أنه لا يمر عام إلا و جميع المؤسسات العقابية تم تفتيشها .

وأضاف المستشار هانى جورجى، خلال اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب والمنعقدة بشرم الشيخ ،أن القضاء المصرى لا يعرف ظاهرة المحاكمات الجماعية ،مؤكدا أن الدستور المصري ينص على حرية التعبير و أنه لا يوجد صحفيين محتجزين في مصر لسبب إبداء آرائهم و لكن بسبب ارتكاب جرائم جنائية .

وتابع المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام ، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب :" ينظر الى المتهم فقط لارتكابه فعل جنائى و لا ينظر إليه لأنه صحفي أو اعلامى ".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.


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