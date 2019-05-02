اجتماعات مكثفة لوزير الري لبحث خطط الوزارة الحالية

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اجتمع، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات وذلك لمتابعة خطة قطاع التوسع الأفقي الجاري تنفيذها بالقطاع والخطة المستقبلية فيما يسند من أعمال على المجارى المائية بقطاع الري.

كما التقى الوزير والمهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي والمهندس احمد عبد العزيز مدير المكتب الفنى للوزير أعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر لعرض ما تم إنجازه من المؤسسة في إطلاق حملة بنهر النيل حظيت برعاية الوزارة في محافظتي القاهرة والجيزة.

كما اجتمع وزير الري مع المهندس سيد عبد ربه استشارى الوزارة للتخطيط والتطوير العمرانى لمناقشة أعمال التطوير ببقية حدائق القناطر الخيرية ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها.


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