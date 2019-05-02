تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس على البلاد خلال الفترة من الأحد 5 مايو، وحتى الجمعة الموافق 10 مايو، والتي تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة الهيئة، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ يوم الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، يوم الاثنين المقبل، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتروح من 5 إلى 6 درجات.

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد.

واعتبارًأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى نهاية الفترة، تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاءن والرياح معتدلة نشطة أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع إلى:

- السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية.

أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على:

- السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية.

- محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.


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