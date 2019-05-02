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لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في مباراة النجوم

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

محمود أبو سعد

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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش في مقر الجزيرة.

وطلب لاسارتي من لاعبيه غلق صفحة مباراة الطلائع، التي فاز فيها بهدفين مقابل هدف، والتركيز في المباراة المقبلة أمام النجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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