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ريفالدو: ميسي لن يتكرر

الرياضة

ريفالدو البرازيلي يعود للملاعب فى عمر الــ"43"
ريفالدو البرازيلي يعود للملاعب فى عمر الــ"43"

محمود أبو سعد

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قال النجم البرازيلي ريفالدو، قائد برشلونة السابق: إن النادي الكاتالوني لن يحظى مرة أخرى بلاعب مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف ريفالدو في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن برشلونة سيحظى طوال تاريخه بلاعب مثل ميسي، إنه فريد وأفضل لاعب في العالم".

وتابع:"لا أرى أحد هذا الموسم قادر على أن ينتزع جوائز فردية من أفضل لاعب في الكوكب، ونحن لا زلنا في مايو ولكنه سيفوز بكل شيء: الكرة الذهبية وجائزة فيفا لأفضل لاعب".

وأوضح ريفالدو، أن ميسي يسجل أهدافًا حاسمة للفوز بالدوري والوصول لنهائي الكأس وتقريبًا نهائي التشامبيونز، ما يجعله بارزًا بشكل أكبر.

واختتم ريفالدو تصريحاته، بالإشارة إلى اعتقاده، أن ليفربول لن ينتفض في الإياب للرد على الأهداف الثلاثة التي سكنت شباكه في كامب نو، لكنه حذر من التراخي أمامه لأن الريدز "فريق كبير في ملعبه".


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