دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان

محمود أبو سعد
أعلن الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة اقامة دعاوى قضائية ضد كثير من الأعمال الدرامية المزمع إذاعتها في شهر رمضان القادم.
وقال حمودة في تصريحات خاصة، تواصلتُ مع بعض المحامين ، ونحن بصدد التجهيز لإقامة دعاوى قضائية ضد كثير من المسلسلات التي ستُعرض في شهر رمضان المبارك بعد أيام ، وذلك بعد أن وصلتنا تقارير صحفية عن تسريبات لأحداث ومشاهد فيها مخالفات شرعية وأخلاقية ، وعدم التزام بالضوابط المهنية والآداب العامة.
وأضاف أن هناك عدد من المسلسلات فيها انتهاك للمعايير التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مثل المشاهد الخادشة للحياء ، والألفاظ السوقية والإشارات البذيئة والملابس الفاضحة ، والحوارات المتدنية الفاحشة التي تشوه صورة المجتمع المصري ، وتعكس انطباعًا مغلوطًا عن الميراث الأخلاقي والحضاري والقيمي والسلوكي للمصريين، وكذلك مشاهد العنف والجريمة والبلطجة ، وتعليم الشباب طريق الانحراف والإجرام والخروج على القانون >
وتابع كما تحتوي هذه المسلسلات على بعض المشاهد العنصرية ضد الملتحين والمنتقبات ، وشحن الكراهية ضدهم ، وتخويف المجتمع منهم ، وتصويرهم على أنهم متشددون متطرفون رجعيون ، وهذا عكس الواقع الحقيقي الذي عرفه المصريون عن الملتحين والمنتقبات ، فنحن نعيش في المجتمع بحب واحترام وتوقير ، ونتعامل مع الجميع بالمعروف ..
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