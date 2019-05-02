دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان

02 مايو 2019 - 07:48 م

أعلن الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة اقامة دعاوى قضائية ضد كثير من الأعمال الدرامية المزمع إذاعتها في شهر رمضان القادم.

وقال حمودة في تصريحات خاصة، تواصلتُ مع بعض المحامين ، ونحن بصدد التجهيز لإقامة دعاوى قضائية ضد كثير من المسلسلات التي ستُعرض في شهر رمضان المبارك بعد أيام ، وذلك بعد أن وصلتنا تقارير صحفية عن تسريبات لأحداث ومشاهد فيها مخالفات شرعية وأخلاقية ، وعدم التزام بالضوابط المهنية والآداب العامة.

وأضاف أن هناك عدد من المسلسلات فيها انتهاك للمعايير التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مثل المشاهد الخادشة للحياء ، والألفاظ السوقية والإشارات البذيئة والملابس الفاضحة ، والحوارات المتدنية الفاحشة التي تشوه صورة المجتمع المصري ، وتعكس انطباعًا مغلوطًا عن الميراث الأخلاقي والحضاري والقيمي والسلوكي للمصريين، وكذلك مشاهد العنف والجريمة والبلطجة ، وتعليم الشباب طريق الانحراف والإجرام والخروج على القانون >

وتابع كما تحتوي هذه المسلسلات على بعض المشاهد العنصرية ضد الملتحين والمنتقبات ، وشحن الكراهية ضدهم ، وتخويف المجتمع منهم ، وتصويرهم على أنهم متشددون متطرفون رجعيون ، وهذا عكس الواقع الحقيقي الذي عرفه المصريون عن الملتحين والمنتقبات ، فنحن نعيش في المجتمع بحب واحترام وتوقير ، ونتعامل مع الجميع بالمعروف ..