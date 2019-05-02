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مؤمن زكريا ينتظم في تدريبات الأهلي

الرياضة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

محمود أبو سعد

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انتظم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج تأهيلي، تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي، اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان "مؤمن" قد فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي، بعدما انتقل إليه في يناير الماضي، ثم عاد للانتظام في تدريبات الأهلي، ولا يحق له المشاركة في المباريات لعدم قيده في قائمة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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