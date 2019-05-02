» تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي استعدادًا لمواجهة النجوم

02 مايو 2019 - 07:33 م

أدى الثنائي عمرو جمال، وأحمد علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني جمال من الإصابة في العضلة الأمامية، فيما يشتكي علاء من إجهاد عضلي.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، ثم تدريبات أخرى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.