جلسة تأهيلية لمروان محسن في مران الأهلي

02 مايو 2019 - 07:31 م

اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان مروان قد استبعد من قائمة الأهلي النهائية التي أقيمت أمس مباراة طلائع الجيش، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.