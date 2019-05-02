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المعارضة السودانية: وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض

عرب وعالم

السودان
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وكالات

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قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الخميس، إن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، "قابلة للتفاوض في بعض جوانبها".

وأضافت أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى "مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لقوى إعلان الحرية والتغيير، بمقر اعتصام الخرطوم، تحدث خلاله عضو القوى، ساطع الجاد، وتابعه مراسل الأناضول.

وذكر "الحاج" أن المجلس العسكري "لم يحدد سقفا زمنيا للرد"، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يأتي الرد على الوثيقة "في غضون 48 ساعة".

وفي وقت سابق الخميس، كشفت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان، أنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية "كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية".

وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".

من جانبه، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحفي، إن عملية الانتقال في البلاد "لن تمضي دون إشراك الحركات المسلحة (في إشارة لحركات تقاتل القوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق)".

وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.


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