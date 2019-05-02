تحسن حالة "جيرالدو" لاعب الأهلي قبل مواجهة "النجوم"

02 مايو 2019 - 07:30 م

حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بملعب الجزيرة.

وعقد طبيب الأهلي الجلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، بعدما تعرض للإصابة في الرأس، أجبرته على مغادرة مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالأمس، وعقب الجلسة أدى "جيرالدو" تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.