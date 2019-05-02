» تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي في الدوري

02 مايو 2019 - 07:24 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 للدوري الممتاز، المقرر إقامتها الأحد 5 مايو الجاري.

وقررت اللجنة إقامة اللقاء في الساعة السابعة مساء بدلًا من الثامنة والربع، والتي تقام على ملعب "بترو سبورت".

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلي والاتحاد في نفس اليوم، ضمن ربع نهائي بطولة كأس مصر بدون جمهور، وتقام المباراة في ستاد المقاولون العرب الساعة الخامسة مساء.