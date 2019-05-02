أمير مرتضى وتيجانا يدعمان لاعبي الزمالك بحضور المران

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حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، القائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي على التواجد في تدريبات الفريق اليوم الخميس، بملعب النادي وذلك من أجل تحفيز اللاعبين والوقوف على آخر الاستعدادات بالفريق قبل السفر إلى تونس.

ويسافر الفريق الي تونس بطائرة خاصة صباح غد الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في ملعب سوسة بتونس.


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