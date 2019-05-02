  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

فايز السراج

"السراج" يضع شرطًا لوقف إطلاق النار

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

الملك سلمان وأمير قطر

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

داعية سلفي: «الصدر» يهدف لنشر التشيع في مصر

دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان

سيارات تقل رجال البشير

شاهد.. نقل وزراء «البشير» للسجن في سيارات مواشٍ

السياح فى الأهرمات

تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم

26 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة بيراميدز

آخر الأخبار

إيهاب جلال
إيهاب جلال

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

الأربعاء.. معسكر مغلق للأهلي استعدادًا لـ"المصري"

#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"بيراميدز"

#

20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

#

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لـ"المصرى" البورسعيدي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي قائمة الفريق المختارة لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى.

أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقي، محمد شطة، الحسيني سمير، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع

عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سينبوري، عبد الله بيكا، اسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، محمد جريندو، إسلام عطية، ايزيكال باسي لخط الوسط

محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. "جمعة" يفتتح مسجد الرحمن بملوي ويلتقي قيادات الدعوة بالمنيا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 376 قتيلا
» مطار القاهرة يعلق زينة رمضان بصالات السفر والوصول
» الكأس مديرا فنيا لفريق الأوليمبي السكندري
» بالأسماء.. لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان
» المعارضة السودانية: وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض
» تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي استعدادًا لمواجهة النجوم
» تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي في الدوري

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان