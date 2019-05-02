26 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة بيراميدز

02 مايو 2019 - 07:21 م

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي قائمة الفريق المختارة لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 26 لاعبًا هم: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى.

أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقي، محمد شطة، الحسيني سمير، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع

عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سينبوري، عبد الله بيكا، اسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، محمد جريندو، إسلام عطية، ايزيكال باسي لخط الوسط

محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.