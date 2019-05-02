محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأكتوبر

02 مايو 2019 - 07:17 م

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر والذي يوفر السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض بالكامل للاطلاع على أسعار السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيض عليها، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الشركات العارضة بعرض المنتجات مع نسب تخفيض جيدة للمواطنين ليكون هناك ميزة تجذب المواطنين على زيارة والشراء من المعارض.

كما حرص المحافظ على الاستماع من المواطنين عن آرائهم في المعرض وما يطرحه من سلع وأسعارها مقارنة بالأسعار المتداولة، مشيرًا إلى أنه قد تم افتتاح 4 معارض أخرى منذ أيام تقع بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر ومشاركة أكثر 50 شركة وعارضا وبمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع وبمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل وبمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

رافق المحافظ خلال افتتاحه المعرض اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والدكتور محمد المنوفي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر.

حيث أكد رئيس الجهاز أن المعرض يقام بساحة انتظار السيارات أمام جهاز المدينة ويضم حوالى 40 عارضا ويستمر لمدة 15 يوما بدءا من اليوم الخميس الموافق 2 مايو من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين سواء مواطني 6 أكتوبر أو الوافدين والزوار من خارج المدينة.