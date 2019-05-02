  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

فايز السراج

"السراج" يضع شرطًا لوقف إطلاق النار

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

الملك سلمان وأمير قطر

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

داعية سلفي: «الصدر» يهدف لنشر التشيع في مصر

دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان

سيارات تقل رجال البشير

شاهد.. نقل وزراء «البشير» للسجن في سيارات مواشٍ

السياح فى الأهرمات

تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم

غادة والي: 100 قرية في أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

الحياة السياسية

غادة والي
غادة والي

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. عنيك في عنينا تكافح العمى بالكشف على 750 مواطنًا بالبحيرة

#

شاهد.. "صناع الخير" و"أوركيديا" تسلمان جهاز فحص قاع العين لمستشفى رمد الفيوم

#

"أولادنا في عنينا" تكافح الأنيميا والسكري والعيون وتكشف على 700 تلميذ

#

الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظة أسيوط ستكون واحدة من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تدخلات تشمل 100 قرية في المحافظة.

جاء ذلك، خلال لقاءها بعدد من أعضاء مجلس النواب على هامش زيارتها إلى المحافظة.

واستمعت غادة والي لاقتراحات الأعضاء واستفساراتهم عن برامج الوزارة والمشاكل التي يواجهونها، وأجابت عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم وكان معظمها حول تنقية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والخدمات المقدمة من خلال الوحدات الاجتماعية بالقرى.

وأعربت والي لأعضاء مجلس النواب عن سعادتها بالتواجد معهم، مؤكدة أن نواب محافظة أسيوط والصعيد بشكل عام هم من أنشط النواب الموجودين تحت قبة البرلمان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. "جمعة" يفتتح مسجد الرحمن بملوي ويلتقي قيادات الدعوة بالمنيا
» إنبي يحقق فوزًا مهمًا على بتروجت
» حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش
» الأحد.. "الإفتاء" تستطلع هلال رؤية رمضان لعام 1440هجريًا
» ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 376 قتيلا
» مطار القاهرة يعلق زينة رمضان بصالات السفر والوصول
» الكأس مديرا فنيا لفريق الأوليمبي السكندري
» بالأسماء.. لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان
» المعارضة السودانية: وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض
» تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي استعدادًا لمواجهة النجوم
» تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي في الدوري

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان