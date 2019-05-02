غادة والي: 100 قرية في أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

02 مايو 2019 - 07:15 م

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظة أسيوط ستكون واحدة من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تدخلات تشمل 100 قرية في المحافظة.

جاء ذلك، خلال لقاءها بعدد من أعضاء مجلس النواب على هامش زيارتها إلى المحافظة.

واستمعت غادة والي لاقتراحات الأعضاء واستفساراتهم عن برامج الوزارة والمشاكل التي يواجهونها، وأجابت عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم وكان معظمها حول تنقية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والخدمات المقدمة من خلال الوحدات الاجتماعية بالقرى.

وأعربت والي لأعضاء مجلس النواب عن سعادتها بالتواجد معهم، مؤكدة أن نواب محافظة أسيوط والصعيد بشكل عام هم من أنشط النواب الموجودين تحت قبة البرلمان.