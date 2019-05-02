إجراء 39 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

02 مايو 2019 - 07:13 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد الاجتماع استعراض آخر تطورات التعاون بين الوزارتين لتنفيذ المبادرة القومية للقضاء على فيروس "سى"، وذلك لضمان استيعاب المسح الشامل لفيروس "سى" لطلاب الجامعات، وكذا للعاملين بالمستشفيات الجامعية ومرضى الأقسام الداخلية بها.

كما تم عرض جهود التنسيق القائم بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في إطار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام تلك المستشفيات بإجراء حوالي 39 ألف عملية من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم الانتهاء منها حتى الآن على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة.