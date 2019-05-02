غدًا.. العالم يحتفل بعيد حرية الصحافة

02 مايو 2019 - 07:10 م

يحتفل العالم، غدا الجمعة، 3 مايو، بـاليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار "الإعلام من أجل الديمقراطية والصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي".

وقال المركز الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم في بيان صحفي: "للمرة الأولى، تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ابتداء من 3 مايو، الاحتفال الرسمي باليوم العالمي لحرية الصحافة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والاتحاد الأفريقي African Union ، وبالتزامن مع مئات الفعاليات الأخرى التي تقام في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت اليونسكو، أن فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، ستتمحور حول الروابط القائمة بين الصحافة والديمقراطية، وأن الفعاليات "ستوفر منبرا للتأمل في مجموعة من القضايا المعاصرة"، وستسعى للإجابة على العديد من الأسئلة الحرجة.