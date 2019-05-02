بالأسماء.. لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان

02 مايو 2019 - 07:06 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بتشكيل لجنة "متابعة الأعمال الدرامية" برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، وتضم 10 أعضاء منهم عضوان بالمجلس وهما الدكتورة هدي زكريا، والدكتورة سوزان القليني.

كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وعمر عبدالعزيز محمد رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويسري الفخراني كاتب صحفي، وخيرية البشلاوي ناقدة فنية، وهاني كمال نجيب سيناريست، وأحمد صقر مخرج، والدكتور عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

كما نص القرار فى المادة الثانية ، انه تهدف اللجنة إلى حث وسائل الإعلام لعرض الأعمال الفنية الدرامية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي، والتي تتطرق إلى القضايا الإجتماعية المهمة وذلك لإثراء الشاشات والإذاعات.

وجأت فى المادة الثالثة ، تحديد اختصاصات اللجنة ، متابعة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني الدرامي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد"، ودراسة الأعمال الدرامية التي يثتم بثها على وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وأخيرا فحص المخالفات التي يجرى رصدها والتحقق من ثبوتها، واقتراح القرار المناسب بشأنها.

اما المادة الرابعة ، تنص على ان اللجنة لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للتحقق من ثبوت المخالفات ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، بينما نصت المادة الخامسة على أن تؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرج الجانب الذي يكون فيه رئيسها وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات من تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، وأخيرًا نصت المادة السادسة على أن يكون للجنة أمانة فنية.